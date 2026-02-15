Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta oynanan Merzifonspor–Bartınspor karşılaşmasının ardından saha karıştı. Ev sahibi Merzifonspor’un sahasında oynanan mücadeleyi Bartınspor 1-0 kazanırken, maç bitiminde futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumrukların kullanıldığı olaylara iki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri de dahil olurken, sahadaki gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çıkan olaylarda Bartınspor’dan üç futbolcu yaralandı. Kafasına aldığı darbeler nedeniyle yüzünde kanama oluşan takım kaptanı Emre Yüksektepe hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.