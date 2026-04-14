Taşova ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemekten ziyade eşsiz manzaralar sundu. Özellikle ilçeye bağlı Dereli, Belevi ve Tekke yaylaları, yağışın ardından tamamen beyaza büründü. Bölgedeki geniş araziler kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, kışın gelişiyle birlikte doğa sessizliğe gömüldü.

BUZ SARKITLARI VE 1700 RAKIMLI GÖRSEL ŞÖLEN

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, 1700 rakımlı yaylalarda görsel bir şölen oluştu. Yayla evlerinin çatılarında oluşan uzun buz sarkıtları, kışın sert yüzünü estetik bir şekilde sergiledi. Kar yağışını fırsat bilen doğaseverler için bölge, seyri doyumsuz bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYİ BULDU

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yağışla birlikte bölgedeki kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışının yüksek bölgelerde aralıklarla devam etmesi beklenirken, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin teyakkuzda olduğu bildirildi.