Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



Amasya’nın Yolyanı Köyü’nde ikamet eden duyarlı vatandaş Sefa Serdar Örnek, Türk Kızılayı’na gerçekleştirdiği düzenli kan bağışlarıyla örnek bir davranışa imza attı. Bugüne kadar tam 10 kez kan vererek onlarca hastaya umut olan Örnek, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

​HER DAMLA KAN, YENİ BİR YAŞAM



​Uzmanların "Bir ünite kan, üç can" sloganıyla vurguladığı hayati önem, Sefa Serdar Örnek’in bağışlarıyla somut bir karşılık buldu. Yapılan her bağışın en az üç kişinin hayatına dokunduğu gerçeğinden hareketle, Örnek’in bu özverili adımı sayesinde yaklaşık 30 vatandaşımız hayata yeniden tutunma şansı yakaladı.



​BRONZ MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ



​Türk Kızılayı’nın düzenli bağışçıları teşvik etmek amacıyla uyguladığı ödül sistemi kapsamında, 10. bağışını tamamlayan Örnek, Bronz Madalya almaya hak kazandı. Kızılay yetkilileri, bağışçının bu istikrarlı tutumunun herkese örnek olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: ​"Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Sefa Serdar Örnek gibi düzenli bağışçılarımız sayesinde stoklarımızı güncel tutuyor, hastalarımıza şifa taşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu kutsal göreve davet ediyoruz."



​KIZILAY’DAN ONURLANDIRMA SİSTEMİ



​Kızılay, bağış merkezi fark etmeksizin gönüllüleri şu şekilde ödüllendirmeye devam ediyor:

​10 Bağış: Bronz Madalya

​25 Bağış: Gümüş Madalya

​35 Bağış: Altın Madalya

​45 Bağış: Plaket



​Yolyanı Köyü’nün gururu olan Örnek, madalyasını alırken yaptığı açıklamada, sağlıklı olan her bireyin kan vermesinin insani bir görev olduğunu hatırlatarak hedefinin "Gümüş Madalya" olduğunu ifade etti.