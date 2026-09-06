Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Amasya mutfağının coğrafi işaretli simge lezzetlerinden baklalı dolma, kentin köklü yemek kültürünü yaşatmayı sürdürüyor. Asma yaprağı, kuru bakla, yarma, soğan, biber, domates ve salçadan hazırlanan harçla yapılan yemek; düğün, nişan ve bayram gibi özel buluşmaların baş köşesinde yer alıyor.

KEMİKLİ KABURGA ETİYLE KISIK ATEŞTE PİŞİRİLİYOR

Baklalı dolmayı diğer sarmalardan ayıran en büyük özellik, yaprağın ortasına konulan için beş köşeli bohça formunda sarılması. Tencerenin tabanına yerleştirilen kemikli kaburga etinin üzerine özenle dizilen dolmalar, kısık ateşte yaklaşık 2 saat süren pişme süresinin ardından servise hazır hale geliyor.

NESİLDEN NESİLE AKTARILAN BİR GELENEK

Amasyalı kadınların bir araya gelerek imece usulüyle hazırladığı bu geleneksel lezzet, annelerden genç kızlara aktarılan önemli bir mutfak mirası kabul ediliyor. Kentte yetişen genç kızların bu özel sarım tekniğini öğrenmesi kültürün bir parçası olarak görülürken, şehre gelin gelenler de bu lezzetin yapımını aile büyüklerinden öğrenerek yaşatmaya devam ediyor.