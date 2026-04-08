Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Deveci köyünde geç saatlerde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İlhan Kaya’ya ait malzeme deposundan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasıyla söndürülen yangında 2 traktör, 1 otomobil ve çeşitli tarım aletleri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.