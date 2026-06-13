Amasya’da hayvancılık yapan çift, 3’er gün arayla doğan buzağılarına hayranı oldukları şarkıcı Yıldız Tilbe’nin ismini verdi. Sevimli buzağılar ‘Yıldız’ ve ‘Tilbe’, sahipleri Emine - İsa Derici çiftinin gözbebeği oldu.
Amasya'da Yıldız Tilbe rüzgarı: 3 gün arayla doğan buzağılara şarkıcının adı verildi
Amasya’da hayvancılık yapan Emine ve İsa Derici çifti, hayranı oldukları Yıldız Tilbe’nin adını 3 gün arayla doğan buzağılarına verdi. ‘Yıldız’ ve ‘Tilbe’ isimli sevimli buzağılar kısa sürede çiftin gözbebeği oldu.Kaynak: İHA
Yaşadıkları Yıldızköy’de hayvanlarını sevgiyle yetiştiren İsa Derici, dağda yavrulayan ‘Kırmızı’ adlı ineğinin buzağısını evlerine kadar sırtında taşıdı. Emine Derici de, keyiften kuyruğunu sallayan sevimli buzağının o anlarını cep telefonuyla görüntüledi.
KAYINPEDERİ İNEK VE BUZAĞI HEDİYE ETTİ
Çalıştığı fabrikanın faaliyetleri salgın döneminde azalınca 5 yıl önce işsiz kalması üzerine hayvancılığa yönelen İsa Derici’ye kayınpederi Muharrem Keten, bir inek ve buzağı hediye etti.
El ele verip süt ürünleri satmaya başlayan çiftin işleri rast gidince hayvanları çoğaldı. Üst üste ikiz buzağıları yavruladı. Derici çiftinin hayvan sayısı 20’ye ulaştı.
3 çocukları bulunan çift, bu süreçte uğur getirmesi için doğan her hayvana isim verdi. 2 ay önce aralarına katılan buzağılarına ‘Ferhat’ ile ‘Şirin’ adı koyan çift, 3’er gün arayla doğan buzağılarına ise ‘Yıldız’ ve ‘Tilbe’ adını verdiler.
YILDIZ TİLBE HAYRANI ÇİFT
Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin hayranı olduklarını belirten 53 yaşındaki İsa Derici, "Yıldız Tilbe’nin şarkılarını severek dinliyorum. Çok doğal bir sanatçı. Çok sevdiğimiz için buzağılarımıza onun adını verdik" dedi.
Elleriyle süt sağan 52 yaşındaki Emine Derici de, her birinin ayrı ayrı ismi olan hayvanlarını severek yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.