Amasya'da Yıldız Tilbe rüzgarı: 3 gün arayla doğan buzağılara şarkıcının adı verildi

3 çocukları bulunan çift, bu süreçte uğur getirmesi için doğan her hayvana isim verdi. 2 ay önce aralarına katılan buzağılarına ‘Ferhat’ ile ‘Şirin’ adı koyan çift, 3’er gün arayla doğan buzağılarına ise ‘Yıldız’ ve ‘Tilbe’ adını verdiler.