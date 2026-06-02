Taşova ilçesinde Mercimek köyü yakınlarında meydana geldi. C.B.’nin kontrolünü kaybettiği 34 FYD 622 plakalı tavuk eti yüklü TIR, şarampole devrildi.

Amasya’da TIR faciası: Demir yığından yaralı çıktılar - Resim : 1

Kazanın etkisiyle dorsedeki tavuk eti paketleri çevreye dağıldı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada TIR’da sıkışan sürücü C.B. ile yanındaki N.K., ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Amasya’da TIR faciası: Demir yığından yaralı çıktılar - Resim : 2

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya’da TIR faciası: Demir yığından yaralı çıktılar - Resim : 3