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Kaynak: İHA

Olay, Amasya merkeze bağlı Suluova Kavşağı'nda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, bir tır, kavşaktan hareket ettiği esnada arka kısmında bulunan dorse aniden ayrılarak yere çakıldı. Bu beklenmedik durum karşısında tır sürücüsü ve yanında seyahat eden yolcu büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yolun ortasına yığılan dorse, olay yerine çağrılan bir vincin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Herhangi bir trafik kazasına veya yaralanmaya sebebiyet vermeyen olayın tüm detayları, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaşananlara şahit olan Okan Topsakal isimli vatandaş, tırın tam kavşaktan kalkış yaptığı sırada dorsenin koptuğunu belirterek, "Dorse bir anda tırdan ayrılarak yolun ortasında kaldı. Polisi arayıp dorumu bildirdik" diye konuştu.