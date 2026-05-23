Amasya’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gün boyunca devam eden kuvvetli yağışın ardından bazı caddeler ve köprü altları suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağış nedeniyle kent genelindeki derelerin debisi yükseldi, bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.
Su birikintileri nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılırken, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi.
Yağışın aralıklarla sürdüğü kentte AFAD, polis ve belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.