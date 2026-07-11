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Kaynak: DHA

Amasya merkeze bağlı Tuzsuz Köyü yolunda, saat 06.00’da meydana gelen olayda, tarım işçilerini taşıyan F.G kontrolündeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.

6’SI ÇOCUK 16 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, minibüste bulunan Ş.U. (63), B.U. (21), Z.G. (19), M.K. (19), D.G. (11), S.G. (10), S.G. (45), S.G. (32), S.G. (24), T.G. (15), M.G. (25), A.G. (11), M.G. (10), A.K. (18), N.U. (15) ve T.G. (30) yaralandı. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ!

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.