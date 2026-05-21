Amasya genelinde son günlerde etkisini artıran kuvvetli sağanak yağışlar, merkeze bağlı İbecik köyünde toprak kaymasına yol açtı. Yağışların toprağı yumuşatmasıyla tetiklenen heyelan esnasında, yamaçta bulunan çok sayıda ağaç yerinden sökülerek köy yolunun üzerine devrildi.
Dağdan gelen toprak kütlesi ve devasa ağaçlar nedeniyle İbecik köyüne ulaşım sağlayan güzergah tamamen trafiğe kapandı. Yolun kapanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım ağında bir süre aksamalar yaşandı.
Yolun kapanmasının ardından harekete geçen İbecik köyü sakinleri, imece usulüyle kendi önlemlerini aldı. Yanlarına aldıkları motorlu testereleri (hızar) ve temizlik araç gereçlerini alan köylüler, yola devrilen ağaçları keserek temizledi.