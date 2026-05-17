Toprak kaymasının yaşandığı bölgede Ahmet Kavak’a ait iki katlı ev ile önünde bulunan traktör zarar gördü. Heyelan nedeniyle evin bazı duvarları yıkılırken, yapıda ciddi hasar oluştu.

Evde yaşayan Kübra Kavak, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve olay sırasında büyük korku yaşadıklarını söyledi. Duvarın çöktüğünü belirten Kavak, kapının sıkışması nedeniyle evden pencereden çıkarak uzaklaştıklarını ifade etti.

Köy muhtarı Asalet Er ise olayın ardından başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlara bilgi verildiğini aktardı. Bölgeye ulaştıklarında toprak kaymasının sürdüğünü belirten Er, vatandaşların güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.