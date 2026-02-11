Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Besi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir biyogaz tesisinde meydana gelen olayda 3 işçi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yüksel Enerji Biyogaz Tesisi’nde çalışan bir işçinin temizlik amacıyla oksijen tüpüyle sisteme girdiği, bir süre kendisinden haber alınamaması üzerine iki çalışanın daha arkadaşlarını kurtarmak için tesise yöneldiği öğrenildi. Ancak üç işçi de gazdan etkilenerek fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya Valisi Önder Bakan, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek başsağlığı dileklerini iletti. Vali Bakan, olayla ilgili gerekli adli ve idari incelemenin başlatıldığını açıkladı.

Faciaya ilişkin soruşturma sürüyor.