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Kaynak: İHA

Amasya'da 17 yaşındaki bir çocuğun arkadaşlarına kurusıkı tabanca doğrultarak tehdit ettiği anları sosyal medyada paylaşması üzerine yetkililer harekete geçti. Görüntülerde çocuklardan birinin korkuyla kaçmaya çalıştığı görülürken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞLARINA SİLAH DOĞRULTUP KAMERAYA ALDI

Olay, Amasya'nın Çakallar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki çocuk, dört arkadaşıyla birlikte motosikletlerle kentin yüksek kesimlerinden birine gitti.

Yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran çocuk, silahı akranlarına doğrultarak tehditlerde bulundu. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden çocuk, görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabında yayımladı.

Paylaşılan görüntülerde, çocuğun tabancayı arkadaşlarının ayaklarına doğru yönelterek ateş etmeye çalıştığı, arkadaşlarından birinin ise korkuyla kaçıştığı görüldü.

AMASYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Amasya Valiliği, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuya ilişkin gerekli adli ve idari inceleme başlatılmış olup, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen adli süreçteki bir çocuk ile olaydan etkilenen üç çocuğa ulaşılmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen kuru sıkı tabancaya da el konulmuştur. Olaydan etkilenen çocuklar ile velilerinin de ifadelerine başvurulmuş olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir"

BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI KARARI

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve görüntülerde arkadaşlarını tehdit ettiği öne sürülen çocuk hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Çeşitli basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde gerçekleştiği belirtilen ve içeriğinde bir çocuğun akranlarını silahla tehdit ettiği iddiasını içeren görüntülere ilişkin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma titizlikle devam etmekte olup adli süreçteki çocuk hakkında gözaltı kararı verilmiştir"