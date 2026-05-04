Amasya’nın Yağcıabcal köyünde etkili olan şiddetli yağışlar, bir ahırın çökmesine neden oldu. Ahırın duvarlarındaki çatlakları bir gün öncesinden fark eden kadın çiftçinin dikkati, büyük bir telefı önledi.

Amasya genelinde üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağışlar, özellikle yüksek kesimlerde hasara yol açtı. Merkeze bağlı Yağcıabcal köyünün Erikli mezrasında hayvancılıkla uğraşan Aslıcan Canikli, kendisine ait ahırın duvarlarında çatlaklar oluştuğunu gözlemledi.

Olası bir tehlikeyi öngören iki çocuk annesi Canikli, dün vakit kaybetmeden ahırı boşaltarak hayvanlarını güvenli bir alana taşıdı. Tahliyeden kısa bir süre sonra, aşırı yağışa dayanamayan yapı tamamen çöktü. Canikli’nin bu zamanında müdahalesi sayesinde hayvanlar zarar görmeden kurtarıldı.

Olayın ardından durum yetkililere bildirildi. Yağcıabcal Köyü Muhtarı Umut Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yağışlar nedeniyle Erikli mezramızda bir ahırın yıkıldığı bilgisi üzerine AFAD ve jandarma ekiplerimize haber verdik. Çiftçimizin dikkati sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Mağduriyetin giderilmesi adına gereken yardımın sağlanması için süreci takip ediyoruz."