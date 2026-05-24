Olay, Amasya merkez Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkisini sürdüren yoğun yağışların ardından, 5 katlı bir binanın yükünü taşıyan istinat duvarı baskıya dayanamayarak çöktü. Tonlarca ağırlıktaki beton ve toprak kütlesi, binanın alt kısmında yer alan boş bahçeye doğru savruldu.

Çökme sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle itfaiye, polis, AFAD ve Amasya Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ, VATANDAŞLAR UZAKLAŞTIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan emniyet ve zabıta güçleri, istinat duvarının göçtüğü alanda ve binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olası bir toprak kayması veya binada meydana gelebilecek bir asimetrik hareket riskine karşı bölgeye kırmızı şerit çekildi. Apartman sakinleri ve meraklı vatandaşlar emniyetli bir mesafeye uzaklaştırılarak uyarılarda bulunuldu.

BİNANIN AKIBETİNİ BELEDİYE İNCELEMESİ BELİRLEYECEK

Şans eseri duvarın çöktüğü bahçede o esnada kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Amasya Belediyesi teknik ekiplerinin ve mühendislerinin, istinat duvarı çöken 5 katlı binanın temelinde ve taşıyıcı kolonlarında detaylı bir hasar tespit ile statik inceleme yapacağı öğrenildi. İnceleme tamamlanana kadar bölgedeki tedbirlerin en üst seviyede tutulacağı bildirildi.