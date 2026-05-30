Olay, Amasya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşların alevleri fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Ancak çıkan yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi.