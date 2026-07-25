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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Amasya'da bir vatandaşın 5 milyon 64 bin 14 TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak 92 ayrı dosyada çok sayıda vatandaşı toplam 22 milyon 418 bin 134 TL zarara uğrattığı tespit edildi.

Bunun üzerine Amasya merkezli Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sivas ve Trabzon'da 21 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 3 hafıza kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, siber suçlar ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.