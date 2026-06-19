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Kaynak: İHA

Bartın'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü turistik ilçesi Amasra'da, Küçük Liman mevkisine yerleştirilen ışıklı "Amasra" yazısı, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. İlçenin büyüleyici manzarasını arkasına alan bu yeni görsel unsur, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen ziyaretçilerin ilk duraklarından biri oldu.

İlçeye gelen turistler, kurulan bu ışıklı tabela önünde Amasra'nın simgeleşmiş pek çok tarihi ve turistik değerini aynı kadraja sığdırma fırsatı buluyor. Ziyaretçiler; Tarihi Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı, Direkli Kaya, Amasra Kalesi surları ve Tavşan Adası gibi ilçenin köklü geçmişini yansıtan manzaralar eşliğinde fotoğraflar çekilerek anılarını kayıt altına alıyor.