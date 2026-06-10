Amasra'da tarihi surlar ve Direkli Kaya'ya sprey boyalı saldırı

Saldırıya uğrayan yapılar arasında, antik dönemde adına para bastırıp yönetimini ilan eden ilk kraliçe olan Pers prensesi Amastris'in denize girdiği yer olarak bilinen Direkli Kaya da yer alıyor. Antik limanda gemi bağlama direği olarak da kullanılan bu yapının ve Amasra Kalesi surlarının üzerine sprey boyayla harfler yazılıp, emojiler çizildi.