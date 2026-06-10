Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da bulunan dünyaca ünlü tarihi miraslar, sprey boyalı saldırının hedefi oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Helenistik Dönem'in izlerini taşıyan Direkli Kaya ile ilçeyi çevreleyen Amasra Kalesi'nin surlarına harf ve çeşitli şekiller çizerek zarar verdi.
Amasra'da tarihi surlar ve Direkli Kaya'ya sprey boyalı saldırı
Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan tarihi Amasra Kalesi ve Direkli Kaya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla boyandı.Kaynak: İHA
Saldırıya uğrayan yapılar arasında, antik dönemde adına para bastırıp yönetimini ilan eden ilk kraliçe olan Pers prensesi Amastris'in denize girdiği yer olarak bilinen Direkli Kaya da yer alıyor. Antik limanda gemi bağlama direği olarak da kullanılan bu yapının ve Amasra Kalesi surlarının üzerine sprey boyayla harfler yazılıp, emojiler çizildi.
Olayın ardından Amasra Kaymakamlığı, tarihi dokuya zarar veren bu yazı ve şekillerin silinmesi için hızlıca harekete geçti. Yürütülen çalışmalar kapsamında:
Direkli Kaya üzerindeki yazılar beyaz boya ile kapatıldı.
Amasra Kalesi'nin duvar ve surlarındaki sprey boyaları temizleme çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.
Emniyet güçleri, tarihi yapılara zarar veren şüphelilerin kimliklerini tespit etmek amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Yakalanacak kişi ya da kişiler hakkında "Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek" suçundan yasal işlem başlatılacağı belirtildi.