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Kaynak: AA

193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 11 katlı gemi; 1085 yolcu ile 431 kişilik mürettebatı taşıyarak ilçeye geldi. 3 Ağustos 2022’den bu yana Amasra’ya 103. seferini gerçekleştiren kruvaziyer, bölge turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Gümrük ve liman işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistlere çıkışta Rusça bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Yolcuların bir kısmı Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik alanları gezmek üzere limandan ayrıldı.

Bazı turistler ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesine gitti.

Astoria Grande’nin Amasra’ya 2022 yılından bu yana toplam 87 bin 487 turist getirdiği, geminin akşam saatlerinde Bozcaada’ya hareket edeceği bildirildi.