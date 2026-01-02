Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 28 il için kritik uyarılarda bulundu.
Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine dayanılarak; Karadeniz Bölgesi'nde Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt; İç Anadolu'da Sivas; Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari; Güneydoğu Anadolu'da ise Siirt ile Şırnak'ta, karlı eğimli yamaçlarda çığ düşme riskinin yüksek olduğu vurgulandı.
Vatandaşlara SMS ile uyarılar gönderildiği ifade edilerek, resmi açıklamaların izlenmesi ve olası tehlikelere karşı dikkatli olunması tavsiye edildi.