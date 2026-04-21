"Canlarımız Kaybolmasın" projesi kapsamında takılan akıllı saatler sayesinde, risk grubundaki vatandaşlar dijital bir çemberle korunurken ailelerin "kaybolma" endişesi son buluyor.

KEMALLER KÖYÜ’NDE İLK UYGULAMA: 200 METRELİK DİJİTAL SINIR

Bolu Valiliği ve Yeniçağa Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yeniçağa ilçesine bağlı Kemaller Köyü’nde yaşayan Alzheimer hastası bir vatandaşa akıllı saat takıldı. Sistemin en dikkat çekici özelliği olan "güvenli alan" uygulamasıyla, hastanın evinin çevresinde 200 metrelik bir dijital sınır belirlendi.

Kurulan teknolojik altyapı sayesinde, Alzheimer hastası vatandaş belirlenen 200 metrelik sınırın dışına çıktığı anda sistem otomatik olarak devreye giriyor. Bu durumda, vatandaşın yakınına (kızının cep telefonuna) anlık bildirim gönderilerek durumdan haberdar edilmesi sağlanıyor. Bu sayede olası kaybolma vakalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK"

Bolu Valiliği, toplum destekli güvenlik hizmetlerinin önemine değindiği açıklamasında "Bu tür uygulamalar ile özellikle risk grubunda bulunan vatandaşlarımızın korunması, kaybolma olaylarının önlenmesi ve kayıp durumunda en kısa sürede bulunmalarının sağlanması hedeflenmektedir." dedi.

Özellikle bakıma muhtaç ve hafıza sorunları yaşayan bireylerin aileleri için büyük bir umut olan proje, sadece güvenlik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hasta yakınlarının üzerindeki psikolojik baskıyı ve sürekli takip zorunluluğunu da hafifletiyor.