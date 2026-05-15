Kilis'te Alzheimer hastası bir şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Merkez Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ Konutları'nda yaşayan C.M., Alzheimer hastası oğlu H.M.'nin kaybolduğunu bildirerek yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde kayıp şahıs kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Yetkililer, özellikle hasta, yaşlı ve çocukların kaybolması durumunda vatandaşların zaman kaybetmeden çevrede ilk araştırmayı yaptıktan sonra ellerindeki bilgi, belge ve fotoğraflarla kolluk kuvvetlerine başvurmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.