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Kaynak: DHA

Olay, dün Antalya'nın Alanya ilçesinde Bademağacı Mahallesi'nde gerçekleşti. Evden çıkan Alzheimer hastası Kamile K.'ye yakınları ulaşamadı.

Çevrede arama gerçekleştiren aile fertleri sonuç alamayınca çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramakta buldu.

Bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekibi geldi. Havanın kararması üzerine ekipler termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan dron kullandı.

AFAD ekibinin termal kameralı dronla gerçekleştirdiği aramada ağaçlık alanda hareket belirledi. Dron operatörünün bölgede arama yapan ekipleri yönlendirmesiyle Kamile K.'ye ulaşıldı.

Evine 1 kilometre mesafede ağacın altında bulunan kadının bitkin olduğu gözlendi. UMKE ekibinin sağlık kontrolünü yaptığı Kamile K., daha sonra ailesine bırakıldı.