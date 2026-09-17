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Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, 16 Eylül 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (ALVES) yönetim kayyumu atanmasına hükmetti. Yargı kararı, şirkete 17 Eylül 2026 tarihinde tebliğ edildi.

Alves Kablo tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre adli sürecin dayanağını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/172864 sayılı soruşturma dosyası oluşturuyor.

TMSF TÜM YÖNETİM YETKİLERİNİ DEVRALDI

Mahkeme kararı kapsamında atanan kayyumun, Türk Ceza Kanunu’nun 220, 282, 188/3, 158, 204 ve 213. maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesinde düzenlenen suçlara ilişkin kuvvetli şüphe temelinde görevlendirildiği bildirildi.

Atama kararı doğrultusunda şu hukuki ve idari adımlar atıldı:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirketin yönetim yetkilerine sahip kayyum olarak atandı.

Şirketin yönetim organının tüm yetkilerinin yanı sıra ortaklık payları ve menkul kıymetler üzerindeki idare yetkileri tamamen TMSF'ye devredildi.

BORSA İSTANBUL'DA SERBEST DÜŞÜŞ: HİSSELER TABAN OLDU

Gelişmelerin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Alves Kablo (ALVES) hisselerinde sert değer kayıpları yaşandı.

Şirket hisseleri bugünle birlikte son 6 işlem gününü taban fiyattan kapattı. Ocak 2026 döneminde 4,68 TL seviyesini gören ALVES hisseleri, kayyum haberleri ve sert satış baskısıyla 0,73 TL seviyesine kadar geriledi.