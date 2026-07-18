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Barcelona'da yaz transfer döneminin en önemli gündem maddelerinden biri olan Julian Alvarez transferinde belirsizlik sürerke, Katalan ekibinin alternatif planı ortaya çıktı.

Marca'nın haberine göre; Barcelona yönetimi, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı satmama konusundaki kararlı tavrı nedeniyle farklı senaryolar üzerinde çalışmaya başladı.

31 TEMMUZ KRİTİK TARİH

Haberde, Barcelona'nın Julian Alvarez transferi için 31 Temmuz'a kadar bekleyeceği belirtildi. Atletico Madrid'in bu tarihe kadar tutumunu değiştirmemesi halinde Katalan ekibi teklifini geri çekerek farklı seçeneklere yönelecek.

Kulübün önceliği yine üst düzey bir santrfor transferi olurken teknik direktör Hansi Flick ile sportif direktör Deco'nun mevcut kadro üzerinden de alternatif planlar hazırladığı ifade edildi.

YAMAL İÇİN MESSI FORMÜLÜ

Barcelona'nın üzerinde durduğu seçeneklerden birinin ise Lamine Yamal'ın saha içindeki rolünü değiştirmek olduğu aktarıldı.

Genç yıldızın, kariyerinin ilk yıllarında kanatta oynayan ancak zamanla merkeze geçerek dünyanın en iyi futbolcularından biri haline gelen Lionel Messi'ye benzer bir gelişim süreci izlemesi planlanıyor.

Geçtiğimiz sezon zaman zaman merkezde görev alan Yamal'ın, yeni sezonda bu bölgede daha sık kullanılabileceği belirtilirken Barcelona'nın önceliğinin ise yine de transfer piyasasından elit bir golcü kadroya katmak olduğu vurgulandı.