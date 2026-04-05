Alüminyum piyasasında Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimler, arz zincirini kırarak fiyatları son iki yılın en agresif yükselişine taşıdı. Londra Metal Borsası'nda (LME) mart ayında yaşanan yüzde 10,4’lük artış, emtia piyasasında son yılların en büyük dalgalanmalarından biri olarak kayda geçti.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim emtia piyasalarını vurdu. Küresel alüminyum arzının kalbi sayılan Basra Körfezi’ndeki aksaklıklar, fiyatlarda son 2 yılın en hızlı aylık yükselişini tetikledi. Ton fiyatı 3.500 dolar sınırını aşarken, sektörde "arz açığı" paniği yaşanıyor.

FİYATLARDA SERT YÜKSELİŞ: MART AYINDA %10,4 ARTIŞ

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören alüminyum, savaşın tedarik zincirini sekteye uğratmasıyla şubat ayındaki 3 bin 140 dolar seviyesinden, mart ayında 3 bin 467 dolara tırmandı. Yükseliş trendi nisan ayında da devam ederek 3 bin 546 doları gördü. Bu rakam, Mart 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE KRİTİK TESİSLER TEHDİT ALTINDA

Küresel alüminyum üretiminin yaklaşık %10'unun gerçekleştiği Basra Körfezi’nde sular durulmuyor. Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş riskleri ve tesislerin hedef alınması ihracatı durma noktasına getirdi.

BÖLGEDEKİ DEV TESİSLERDE ÜRETİM KAYIPLARI:

BAE (EGA): 1,6 milyon ton kapasiteli Emirates Global Aluminium tesisi zarar gördü. Tesisin gelecek yıl 1,3 milyon tonluk bir arz açığı vermesi bekleniyor.

Katar (Qatalum): Küresel arzın %1'ini karşılayan dev tesiste kapasite %60’a kadar düştü.

Bahreyn (Alba): Dünya arzının %2'sini sağlayan tesis, kapasitesinin %19'unu oluşturan üç hattını kapatmak zorunda kaldı.

Mozambik (Mozal): 560 bin tonluk tesisin bakıma alınması, küresel darlığı daha da derinleştirdi.

YILBAŞINDAN BU YANA %15,7 DEĞER KAZANDI

Çin başta olmak üzere küresel talebin artmaya devam ettiği bir dönemde gelen bu arz kesintileri, alüminyumun yılbaşından bu yana %15,7 oranında değer kazanmasına neden oldu. Analistler, ABD/İsrail-İran gerilimi düşmediği sürece piyasadaki sert dalgalanmaların ve arz endişelerinin artarak süreceği konusunda uyarıyor.