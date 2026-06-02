ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim ve çatışmalar, küresel piyasalarda arz endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin alüminyum üretimi ve sevkiyatını olumsuz etkileme riski fiyatları yukarı yönlü tetikledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ROL OYNUYOR

Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir kapanma senaryosu, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yıllık yaklaşık 6,2 milyon tonluk alüminyum üretim ve ihracatını riske atıyor.

Söz konusu ülkelerin alüminyum ihracatının yaklaşık yüzde 80’i bu boğaz üzerinden gerçekleştiriliyor.

SALDIRILAR ÜRETİMİ ETKİLEDİ

Savaşın başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Emirates Global Aluminium’a ait Et-Tavila tesisinin saldırılarda zarar görmesi, arz endişelerini daha da artırdı.

Bu gelişme, piyasada fiyatların hızlı yükselişine katkı sağladı.

FİYATLAR YÜZDE 18’DEN FAZLA ARTTI

Alüminyum fiyatları, savaşın başladığı tarihten bu yana yüzde 18’in üzerinde artış gösterdi.

Zirve seviyesinin ardından fiyatlar 3 bin 716 dolar civarında dengelendi.

TALEP GÜÇLÜ, ARZ SINIRLI

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, fiyatlardaki yükselişin temel nedeninin arz daralması olduğunu belirtti.

Ergezen, Orta Doğu ve Körfez bölgesinin küresel üretimde önemli paya sahip olduğunu ve bölgedeki risklerin arzı doğrudan etkilediğini vurguladı.

ÇİN VE ENERJİ MALİYETLERİ DE ETKİLİ

Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi olan Çin’in üretime üst sınır getirmesi de fiyat hareketlerinde belirleyici oldu.

Öte yandan artan elektrik maliyetleri, alüminyum üretim giderlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu için fiyatları yukarı çeken bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

YENİ TEKNOLOJİLER TALEBİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre veri merkezleri, yapay zeka altyapıları, yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrikli araç üretimi alüminyuma olan talebi artırmaya devam ediyor.

Arz-talep dengesindeki bu sıkışmanın, savaşın devam etmesi halinde fiyatları yüksek seviyelerde tutabileceği öngörülüyor.