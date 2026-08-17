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Kaynak: Haber Merkezi

Eskişehir merkezli yürütülen geniş çaplı dolandırıcılık soruşturmasında, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 82'si adliyeye sevk edilirken, yapılan incelemelerde Türkiye genelinde 801 kişinin mağdur edildiği ve şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 116 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

VATANDAŞLARI AYNI YÖNTEMLE KANDIRDILAR

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin, kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcisi olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin vatandaşlara, Türkiye genelinde internet altyapısının değiştiğini, mevcut modemlerin kısa süre içinde kullanılamayacağını, internet hizmetinin kesileceğini, zorunlu modem değişikliği yapılması gerektiğini ve tarifelerde indirim uygulanacağını söyleyerek gerçeğe aykırı bilgiler verdiği tespit edildi.

Bu yöntemle mağdurlar üzerinde resmi işlem ve teknik zorunluluk algısı oluşturan şüphelilerin, modem satışı gerçekleştirerek haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 90 şüpheli gözaltına alındı.

43,5 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Ayrıca dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya da el konuldu.

El konulan mal varlıklarının toplam değerinin 43 milyon 500 bin lira olduğu açıklandı.

GÖNDERİLEN MODEMLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ UYUMSUZ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, mağdurlara gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapılarıyla uyumsuz olduğu ve piyasa değerlerinin oldukça altında bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, modem değişikliği yapılmaması halinde internet faturalarının artacağını söyleyerek vatandaşları kapıda ödeme yöntemiyle modem satın almaya yönlendirdiği tespit edildi.

82 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde işlemleri tamamlanan 90 şüpheliden 8'i serbest bırakılırken, 77 şüpheli Eskişehir'de, 5 şüpheli ise bulundukları illerde adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.