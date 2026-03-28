Rusya'dan yola çıkan ve 2 gün önce İstanbul Boğazı'na 14 mil kala saldırıya uğrayan petrol yüklü sierra Leon bayraklı Türk ham petrol tankeri Altura Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde Türkeli Demirleme Sahası'na çekilerek demirletildi.

İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile yapılan saldırıda hasar alan tanker yapılan çalışmaların ardından bu gece sabaha karşı Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde Türkeli Demirleme Sahası'na çekilerek demirletildi.