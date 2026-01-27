Azerbaycan Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ile Ticaret Ofisi Başdanışmanı Cavid Abdullayev, bugün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. ALTSO Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu etkinlikte, Azerbaycan’da Türk yatırımcılara sunulan imkanlar detaylı biçimde aktarıldı.

Toplantıda tarım, turizm, inşaat, hayvancılık, üretim ve montaj gibi sektörlerdeki gümrük muafiyetleri, teşvikler ve destek paketleri ele alındı. Özellikle Karabağ bölgesinin Türk Dünyası’na yeniden kazandırılmasıyla birlikte buradaki 10 yıllık özel teşvik ve fırsatların çok daha cazip olduğu vurgulandı.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya’nın ekonomik potansiyeli ve yatırım olanakları hakkında Azerbaycan heyetini bilgilendirdi; iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

ALTSO Başkanı Eray Erdem konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bu ziyareti ve toplantıyı bir başlangıç adımı olarak değerlendiriyoruz. Sayın Taghiyev’in daveti üzerine ilkbahar aylarında Alanyalı iş insanlarından oluşan bir heyetle Azerbaycan’a iş gezisi gerçekleştireceğiz. Alanya’daki yatırım fırsatlarını da paylaştığımız toplantıda Azerbaycanlı iş insanlarına her zaman öncelikli destek vermeye hazır olduğumuzu belirttik. İki devlet tek millet anlayışıyla kardeş Azerbaycan’la iş birliğini ilerletmek konusunda kararlıyız. Bu adımların Alanya’mıza, ülkemize ve Azerbaycan’a hayırlı olmasını diliyoruz.”

