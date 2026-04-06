Anasayfa Ekonomi Altın,petrol ve gümüşte beklenmedik hareketlilik: Piyasalar alev aldı

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki yükseliş dikkatleri üzerine çekti. Güvenli liman olarak görülen gram altın, ons altın ve diğer fiziki altın türleri pozitif bir açılış yaptı. Dolar kuru sakin seyrini korurken, Brent petrol jeopolitik riskler ve arz kaygılarıyla güçlü kaldı.

Gram altın ve ons altındaki yükseliş yeni haftaya damga vurdu. Çeyrek altın ve yarım altın da yatırımcılara olumlu sinyal verdi. Dolar kuru sakin kalırken Brent petrol öne çıkan performansını sürdürdü. Gümüş ve bitcoin karışık bir tablo çizdi. İşte piyasalardaki güncel veriler

Haftanın ilk işlem günü itibarıyla piyasalar, geride bıraktığımız haftanın kapanış verilerini sindirerek güne hareketli bir başlangıç yaptı. Özellikle kıymetli metaller ve kripto varlıklarda "yeni hafta, yeni yön" arayışı hakim.

Geçtiğimiz Cuma günü (3 Nisan 2026) kapanışında altın, küresel bazda Trump’ın dış politika mesajları ve jeopolitik gelişmelerle bir miktar kar satışı görse de, iç piyasada gram bazında direncini korudu.

Altın grubu, haftalık bazda yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Özellikle ons altının 4.600 dolar barajının üzerinde kalıcılık sağlaması, yurt içindeki tüm altın türlerini yukarı itiyor.

Altın Fiyatları

Gram Altın: 6.703,01 TL (alış) – 6.704,43 TL (satış)

Önceki hafta sonu kapanış (3 Nisan): 6.650-6.684 TL → Haftalık yükseliş %0,3 - %0,8

Çeyrek Altın: 10.724,81 TL (alış) – 10.961,74 TL (satış)

Gram altını takip ederek paralel prim; haftalık hafif yükseliş gösteriyor.

Yarım Altın: 21.719,00 TL (alış) – 22.288,32 TL (satış)

Gram altını paralel seyir; haftalık %0,5-1 civarı değer artışı

Ons Altın:4.676,57 USD (alış) – 4.677,56 USD (satış)

Önceki hafta sonu: 4.676-4.677 USD → Haftalık yataydan hafif yükselişe geçiş (küresel talep desteği)

Döviz ve Diğer Piyasalar

Dolar (USD/TRY): 44,52 – 44,60 TL civarı

Önceki hafta sonu: 44,58 TL → Haftalık değişim neredeyse sıfır (TCMB politikaları ve küresel dolar dengesiyle stabil)

Euro (EUR/TRY): 51,38 – 51,47 TL

Haftalık hafif dalgalı, euro/dolar paritesine paralel ilerliyor.

Gümüş (Gram, TRY): 102,95 – 103,57 TL

Günlük sınırlı değişim; haftalık da dar bantta (endüstriyel talep ve altın korelasyonu etkili)

Brent Petrol (USD/varil): 109 – 112 USD bandı (son hareketlerde 109-114 arası)

Önceki hafta sonu: 109 USD → Haftalık %4-5 civarı yükseliş (arz endişeleri destekledi)

Bitcoin (USD): 67.000 – 69.175 USD

Haftalık hafif pozitif (kripto risk iştahıyla)

