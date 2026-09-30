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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Altınordu İlçe Belediyesi, kentin geçmişine tanıklık eden tarihi yapıların hikâyelerini Türkçe ve İngilizce anlatan bilgilendirme kürsüleri yerleştirmeye başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla tarihi yapılar birbirine bağlanarak kentte bir “tarih rotası” oluşturulacak.

Altınordu İlçe Belediyesi, kentin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkarak geçmişten geleceğe uzanan kent hafızasını korumaya yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Kent dokusunda önemli yere sahip tarihi yapıların daha yakından tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yapıların bulunduğu noktalara bilgilendirme kürsüleri yerleştiriliyor.

Çalışmayla hem Altınordu’nun tarihi değerlerinin görünürlüğünün artırılması hem de tarih turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

İLK DURAKLAR: SARI KONAK, ŞADIRVAN VE TARİHİ YAPILAR

Projenin ilk etabında Sarı Konak, Saatçi Hafız Hüseyin Efendi Konağı, Osman Paşa Şadırvanı ve İdmanyurdu Spor Kulübü gibi kent geçmişine tanıklık eden yapıların önüne bilgilendirme kürsüleri konuldu.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan kürsülerde yapıların tarihçesi, geçmişten bugüne taşıdıkları hikâyeler ve kent yaşamındaki yerleri anlatılıyor.

Böylece Altınordu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapıları yalnızca görmesi değil, hikâyelerini de öğrenmesi amaçlanıyor.

ALTINORDU’YA “TARİH ROTASI”

Çalışma ilk etapta belirlenen yapılarla sınırlı kalmayacak. Kent genelindeki tarihi ve kültürel değere sahip diğer yapıların önlerine de bilgilendirme kürsüleri yerleştirilecek.

Çalışmalar tamamlandığında tarihi yapıların birbirleriyle ilişkilendirilmesiyle Altınordu içerisinde bir tarih rotası oluşturulacak. Böylece kentin geçmişine ışık tutan değerlerin daha bütünlüklü biçimde tanıtılması hedefleniyor.

TEPE: “KENTİMİZİN TARİHİNİ DAHA YAKINDAN TANISINLAR”

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kentin tarihi yapıları, kültürel değerleri ve kent hafızasıyla önemli bir mirasa sahip olduğunu belirterek, bir kentin tarihine sahip çıkmanın aynı zamanda kimliğine ve geleceğine sahip çıkmak anlamına geldiğini söyledi.

Tepe, çalışmaya ilişkin şöyle konuştu:

“Kentimizin farklı noktalarında bulunan ve geçmişimizden izler taşıyan tarihi yapıların hikâyelerini daha görünür hale getirmek amacıyla bilgilendirme çalışmalarımızı başlattık. Kent hafızamızda önemli yeri bulunan yapıların önlerine Türkçe ve İngilizce bilgilendirme kürsüleri yerleştiriyoruz. Kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin tarihi yapılarımızı daha yakından tanımasını, hemşehrilerimizin de yaşadıkları kentin tarihine dair daha fazla bilgi sahibi olmasını istiyoruz.”

“GEÇMİŞİMİZİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ”

Başkan Tepe, kürsüler aracılığıyla Altınordu’nun geçmişinin ve kentin yıllar içerisinde nasıl şekillendiğinin anlatılacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Altınordu’nun tarihi mirasını korumak, onu gelecek kuşaklara eksiksiz biçimde aktarabilmek bizim için önemli bir sorumluluk. Bu nedenle tarihi yapılarımızı görünür kılan, kentimizin geçmişini anlatan ve tarih turizmine katkı sağlayacak çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.”