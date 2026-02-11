TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattında bulunan Altınordu’da teknik direktör Ender Traş ile yollar ayrıldı, yerine Yusuf Şimşek getirildi.

Önceki hafta Altay’dan ayrılan deneyimli teknik adam, imza attıktan sonra kırmızı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “A takım teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yusuf Şimşek’in ekibinde Cevdet Göç, Yaşar Işık ve Engin Çatır takım antrenörü olarak görev alacak. Atletik performans antrenörlüğünü Evrensel Heper, kaleci antrenörlüğünü ise Adem Akbel üstlenecek.

Tecrübeli teknik adam, hafta sonu deplasmanda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı maçında Altınordu’nun başındaki ilk sınavına çıkacak.