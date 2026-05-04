

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Sabahın ilk ışıklarında sürüye dalan dev ayı, yeni doğum yapmış koyunu telef etti. Gerce’de besiciler ayı saldırılarıyla tedirgin olmaya başladı.



Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Gerce Mahallesi’nde sabah saatlerinde ortaya çıkan dev ayı, otlamakta olan koyun sürüsüne daldı. Çobanın gözleri önünde gerçekleşen saldırıda, iki gün önce doğum yapmış bir koyun telef oldu.

​Ordu’nun yüksek kesimlerinde yiyecek arayışına giren yaban hayvanları, yerleşim yerlerine inerek besicilerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Son olay, Gerce Orta Mahalle mevkiinde meydana geldi.

​SABAHIN İLK IŞIKLARINDA GELEN TEHLİKE

​Edinilen bilgilere göre; hayvancılıkla geçimini sağlayan Muammer Kovan, sabah saat 07 sularında 70 başlık koyun sürüsünü otlatmaya çıkardı. Sürünün sessizce yayıldığı sırada, ormanlık alandan çıkan büyük bir ayı aniden sürüye saldırdı.

​YENİ DOĞUM YAPMIŞTI

​Saldırı anında yükselen sesleri duyarak müdahale etmeye çalışan çoban Muammer Kovan, ayıyı uzaklaştırmak için hamle yapsa da trajik sonu engelleyemedi. Ayının hedef aldığı koyunun, henüz iki gün önce doğum yaptığı öğrenildi. Talihsiz hayvan olay yerinde telef olurken, ayının saldırısı sonrası sürüde büyük panik yaşandı.

Sürü sahibi Muammer Kovan "Sabah koyunlara baktıktan sonra eve kahvaltıya gitmiştik. Sonra 07 gibi sesleri esleri duyunca hemen koştum ama yetişemedim. Sürüye dalan ayı çok büyüktü, yeni doğum yapmış koyunumuzu maalesef kurtaramadık."

​BÖLGE HALKI TEDİRGİN

​Son dönemde bölgede artan ayı popülasyonu ve benzer saldırı vakaları, mahalle sakinlerini ve besicileri tedirgin ediyor. Vatandaşlar, özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü sürülere karşı daha dikkatli olunması konusunda birbirlerini uyarırken, yetkililerden bu tür olaylara karşı önlem alınmasını bekliyor.