Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen feci iş kazası, Ordu’yu yasa boğdu. Çalıştığı iş yerinin asma katından düşen 3 çocuk babası Rıfat Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ASMA KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Aslen Gölköy ilçesinin Çetilli Mahallesi’nden olan genç işçi Rıfat Duran, Altınordu’da çalıştığı iş yerinde dengesini kaybederek asma kattan aşağı düştü. Talihsiz kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Duran’ın ölümü, ailesi ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Duran’ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Genç işçinin cenaze programı da netleşti. Rıfat Duran’ın cenazesi, 16 Nisan Perşembe günü Altınordu Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Fiat Bayii yanındaki evinin önünde helallik alınarak cenaze namazı kılınacak.

Duran’ın naaşı, buradaki törenin ardından memleketi Gölköy’e nakledilecek. Genç işçi, Gölköy Çetilli Mahallesi Konak Yanı Camii’nde saat 15.00’te kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.