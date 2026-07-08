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Kaynak: DHA

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) cuma günü mesai saati bitimine kadar lige katılım formunu teslim etmesi halinde İzmir ekibinin ligde yer alabileceğini iletti.

Kırmızı-lacivertlilerin TFF'ye lige katılım formu vermemesi durumunda bir alt lige düşürüleceği, -9 puan silme cezası alacağı, ayrıca kulübe 5 milyon TL'ye kadar para cezası uygulanabileceği aktarıldı.

Altınordu Spor Kulübü Derneği, kalan süreçte Seyit Mehmet Özkan'ı ikna edip takımın lige katılım sağlamasını planlıyor.