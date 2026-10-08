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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu İlçesi Yeşilköy mahallesinde, Altınordu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Patiköy Doğal Yaşam Alanı’nın açılış programına, Vali Muammer Erol'un aynı sıra Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, bazı ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

PATİKÖY DOĞAL YAŞAM ALANI’NIN AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞAN ALTINORDU BELEDİYE

Başkanı Ulaş Tepe, “Gelişmişliğin en güzel örneklerinden bir tanesi hiç şüphesiz yollar, kaldırımlar yapılacak ancak bu şehirde yaşayan tüm canlara da sahip çıkılmasını çok önemsiyoruz, kıymetli ve değerli buluyoruz. Altınordu Belediyesi olarak, Veteriner Hekimler Odamızla beraber başlattığımız kısırlaştırma faaliyetleri, ardından özellikle bütün restoranlardan artan yemeklerden mama üretim merkezimizde bugüne kadar 180 ton mama ürettik. Böylelikle de belediyemizin bütçesine 15 milyon TL'lik bir tasarrufu da Altınordu'muzda yaşayan insanımızın yaşamının farklı alanında kullanılmasında hep beraber sağlamış olduk.” dedi.

“En büyük teşekkürüm Sayın Valimize. Kendisinin talimatlarıyla beraber buradaki süreci çok hızlandırdık. Gayretleri için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisini üzdüğümüz zamanlar oldu. Kendisine burada bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum” diyen Ulaş Tepe, “Burada yapmış olduğumuz doğal yaşam alanı için bütün ekip arkadaşlarıma, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Toplumun farklı kesimlerinde oluşan endişeyi sona erdirecek bir çalışmayı hep beraber bugün burada hayata geçiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, 200 kapasiteli Patiköy Doğal Yaşam Alanının açılış kurdelesi, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

Vali Muammer Erol, Patiköy Doğal Yaşam Alanını gezerek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'den bilgi aldı.

2 Bin 500 metrekare alan üzerine kurulu olan küçük, orta ve büyük ırkların kalacağı alanda dört ayrı padok bulunuyor.