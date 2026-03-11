Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, her yıl Şubat ayında yapılan fındık rekoltesi tespit çalışmalarına ve açıklanan rakamlara yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Akça, karanfil sayımı üzerinden yapılan rekolte tahminlerinin gerçeklerle bağdaşmadığını vurgulayarak, bu süreci "piyasayı manipüle etme çabası" olarak nitelendirdi.

"HİÇBİR REKOLTE TAHMİNİ TUTMADI"

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana yapılan karanfil sayımı temelli açıklamaların hiçbirinin tutmadığını belirten Atakan Akça, "Her sene bu zevatlar çıkar Şubat ayında karanfil sayar, Türkiye’nin yeni fındık sezonu için rekolte tespit eder. Fakat açıkladıkları hiçbir rakam tutmaz. Ağa babalarına takla atmaktan geri kalmayanlar, her sene aynı senaryoya utanmadan devam ediyorlar," ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YIL 601 BİN, BU YIL 829 BİN TON"

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don sonrasında 601 bin tonluk bir tahmin yapıldığını hatırlatan Akça, bu yıl için açıklanan 829 bin 239 tonluk rakama dikkat çekti. Rakamın titizlikle belirlenmiş gibi gösterilmesine tepki gösteren Akça, "İnandırıcı olmak bağlamında kılı kılına bir tespitte bulunmuşlar. Üç beş kuruşluk menfaatiniz için bu millete ihanetten geri kalmıyorsunuz. Biraz onurunuz varsa omurgalı olmayı deneyin," dedi.

DEVLET KURUMLARINA ÇAĞRI: "MÜDAHALE ZAMANI GELDİ"

Rekolte tartışmalarının piyasaya zarar verdiğini savunan Başkan Akça, ilgili bakanlıkları göreve çağırdı. Akça, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu Başkanlığına sesleniyorum; artık yaşanan bu rekolte rezaletine ve piyasayı manipüle eden bu olaylara müdahale zamanı gelmiş, hatta geçmektedir," diyerek sözlerini tamamladı.