Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, son aylarda fındık fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları ve piyasa koşullarını sert bir dille eleştirdi. Akça, serbest piyasada fiyatların 220 TL bandında tutulmasının ne ticari mantıkla ne de akılla izah edilebileceğini belirterek, bu durumun Türk üreticisini ve yerli sanayiciyi bitirmeye yönelik bir hamle olduğunu savundu.

"ŞİLİ FINDIĞINA VERİLEN GARANTİ OYUNU ELE VERİYOR"

Tekelci firmaların piyasa üzerindeki baskısına dikkat çeken Akça, Ferrero’nun düşük randımanlı Şili fındığına 6-6,4 dolar bandında alım garantisi vermesini, Türkiye’deki yerli aktörlere karşı kurulan oyunun bir belgesi olarak nitelendirdi. Akça, "Amacı açıkça belli olan bu oyunu bozmak yerine, farklı kesimlerin birbirini suçlaması çözüme katkı sağlamaz," dedi.

"ÇÖZÜM TMO’NUN 300 TL’DEN ALIM YAPMASIDIR"

Piyasadaki tekelleşmenin kırılması için devletin acilen devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Akça, Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Akça, çözüm yolunu şu sözlerle özetledi: "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) derhal talimat almalı ve 300 TL’den fındık alımı yapacağını açıklayarak depolarını açmalıdır. Üreticiden ihracatçıya kadar tüm kesimler bu tekele karşı tek vücut olmalıdır."