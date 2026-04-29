Ordu'nun Altınordu İlçesi Adil Karlıbel Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu öğrencileri, hazırladıkları bilimsel projelerle büyük takdir topladı. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları destekleme programı kapsamında düzenlenen serginin açılışı; protokol, okul yönetimi, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış törenine Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Erkuvum ve okulun ismi dedesi ile aynı olan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Adil Levent Karlıbel katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

"ÖZEL ÖĞRENCİLERİMİZDEN BÜYÜK BAŞARI"

Okul Müdürü Mustafa Akkoz, sergilenen projelerin önemine dikkat çekerek yaptığı açıklamada; "TÜBİTAK’a sunduğumuz 19 projenin 18’i kabul görerek sergilenmeye hak kazandı. Özel gereksinimli öğrencilerimiz; çevre duyarlılığından trafik kurallarına, sağlıklı beslenmeden afet bilincine kadar pek çok alanda öğretmenlerinin desteğiyle harika işler çıkardılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Sergiyi gezen protokol üyeleri, projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden çalışmaların detayları hakkında bilgi aldı.