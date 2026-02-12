

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu Belediyesi, Türkiye’de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu’da, arı sağlığını tehdit eden varroa hastalığına karşı 362 arıcıya 3 bin 855 adet varroa ilacı dağıtımı gerçekleştirdi. Altınordu Belediye Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Toprağına, emeğine ve alın terine sahip çıkan üreticilerimizle birlikte kentimizin tarımsal gücünü daha da ileriye taşımakta kararlıyız” dedi.

Geçtiğimiz yıl fındık üreticilerine kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaç desteği sağlayan Altınordu Belediyesi, bu kez arı sağlığını tehdit eden varroa akarına karşı harekete geçti. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi’nce kahverengi ve kırmızımsı renkteki parazit yapısıyla arılarda ciddi hastalıklara yol açan, koloni kayıplarına, bal veriminde düşüşe ve ekonomik zararlara neden olan varroa hastalığıyla mücadele kapsamında Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği ile protokol imzalandı. Birlik binasında düzenlenen protokol törenine Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı.

BAŞKAN TEPE: “362 ARICIMIZA 3 BİN 855 ADET VARROA İLACI DAĞITICAĞIZ”

Başkan Ulaş Tepe, törende yaptığı konuşmada, Kentimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplam 362 arıcımıza 3 bin 855 adet varroa ilacının dağıtımını gerçekleştireceğiz. Amacımız; arı sağlığını korumak, koloni kayıplarını en aza indirmek, bal üretiminde verimliliği artırmak ve arıcılarımızın ekonomik kayıplarının önüne geçmektir. Bu anlamlı iş birliği için Arıcılar Birliğimize teşekkür ediyor, dağıtımını gerçekleştireceğimiz ilaçların tüm arıcılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi arasında protokol imzalanarak, arıcılara ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.