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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan değişim tartışmaları ve kurultay sürecinin ardından, Ordu'da dikkat çeken bir istifa dalgası patlak verdi. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, belediye meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir dönem Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak Gülyalı’da görev yapan ve 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Ordu’daki en büyük başarılarından birine imza atarak Altınordu Belediye Başkanlığına seçilen Ulaş Tepe, ayrılık kararını yazılı bir açıklamayla kamuoyuna ilan etti.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Başkan Ulaş Tepe, istifa gerekçesinde eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı yeni siyaset vizyonuna atıfta bulundu. Siyasetin dar kalıplarını kırma zamanının geldiğini belirten Tepe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in ifade ettiği, Türkiye’nin sıkıştığı dar siyaset parantezini kırma, gençlerin geleceğe olan inancını yeniden inşa etme ve kararlılıkla yeni bir yol açma vizyonu, bizim de yürekten katıldığımız ortak bir duruşun göstergesidir. Bugün, birlikte yol yürüdüğüm belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta Sayın Özgür Özel ile birlikte yürümekten onur duyuyoruz."

"HÜZÜNLÜYÜZ AMA BAŞIMIZ DİK"

Gençlik yıllarından bu yana CHP çatısı altında büyüdüğünü ve partinin kendisi için her zaman bir okul olduğunu vurgulayan Tepe, ayrılış sürecini "Büyük bir hüzünle ama vicdanımız rahat, başımız dik bir şekilde ayrılıyoruz" sözleriyle tanımladı. Sosyal medya hesaplarından Özgür Özel ile olan fotoğraflarını da paylaşan başarılı yerel yönetici, yeni kurulan siyasi hareketin saflarına katıldıklarının net mesajını verdi.

"ÇİZGİMİZDEN SAPMA OLMAYACAK"

İstifa kararının yerel yönetim anlayışında hiçbir boşluk yaratmayacağını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, hizmet süreciyle ilgili şu güvenceyi verdi:

"Aldığımız bu karar yerel yönetim anlayışımızda, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü çizgimizde en ufak bir sapmaya neden olmayacaktır. Altınordu'da her siyasi görüşten hemşehrimizin desteğinin bilincinde olarak, bundan sonra da kimseyi ötekileştirmeden; adil, sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."