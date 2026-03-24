Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Altınokta Körler Derneği Bilecik Şube Başkanı Çiler Kocaman, Türk Halk Müziğinin büyük ustası Aşık Veysel'in vefatının 53. yılı nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Kocaman mesajında, Aşık Veysel'in dizelerinde ve sazında hayat bulan insan sevgisi, doğa sevgisi ve toplumsal duyarlılığın kendileri için her zaman yol gösterici olduğunu belirterek, görme engelli bireyler olarak sanata, kültüre ve toplumsal değerlere sahip çıkmanın, onları yaşatmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Kocaman, Aşık Veysel'in vefat yıldönümü nedeni ile yayınladığı mesajında, "Türk halk müziğinin büyük ustası ve gönüllerin sesi Aşık Veysel'i, sevgi, sanat ve kültür mirasıyla anıyoruz. Onun dizelerinde ve sazında hayat bulan insan sevgisi, doğa sevgisi ve toplumsal duyarlılık, bizler için her zaman yol gösterici olmuştur.

Bizler, Altınokta Körler Derneği Bilecik şubesi olarak, görme engelli bireyler olarak da sanata, kültüre ve toplumsal değerlere sahip çıkmanın, onları yaşatmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Aşık Veysel'in müziği, bizlere her türlü engeli aşarak, sanatı ve sevgiyi paylaşmanın gücünü gösteriyor. Bu vesileyle, aziz sanatçımızı rahmet ve minnetle anıyor; eserlerinin ve değerlerinin, genç kuşaklar tarafından daima yaşatılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.