İslahiye’de Ali Şen'i öğle saatlerinde arayıp kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtan kişiler, hakkında suç duyurusu olduğunu ifade edip para istedi. Bir süre telefonda konuştuğu kişiler tarafından ikna edilen Şen, evdeki altınlarını alıp kuyumcuya gitti. Ali Şen, durumu kuyumcu Recep Tekçe'ye anlattı.

Kuyumcunun telefondaki kişilerin dolandırıcı olabileceğini söylemesi üzerine, Şen, polise bildirdi. Kuyumcuya gelen ekipler, telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu söyledi. Şen, kuyumcunun uyarısıyla 750 bin TL dolandırılmaktan kurtulurken, kuyumcuya geldiği ve altınlarını bozdurmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'AZ DAHA PARAYI GÖNDERECEKTİM'

Ali Şen, telefonla arayan kişilerin kendisini emniyet amiri olarak tanıttığını, hakkında suç duyurusu olduğunu ve buna karşılık para talep ettiklerini söyledi. Şen, yaşadıklarını anlatarak, ''Adınız bir suç soruşturmasında geçiyor, altınlarınızı bozdurup güvenli hesaba yatırmanız gerekiyor dediler. Bana oğlum diye hitap edeceksin dedi.

4 bileziğimiz var deyince, beni kuyumcuya yönlendirdi. Bu arada bana bir kağıda hesap numarası yazdırarak, parayı buraya yatıracaksın dedi. Telefonu hiç kapatmadan kuyumcuya gittiğinde telefondaki kişi oğlum dersin, parayı verdiğimiz hesap numarasına yatırdıktan sonra araba göndereceğiz seni oradan aldıracağız dediler.

Kuyumcuya bilezikleri paraya çevirmek için girdim, kuyumcu sen dolandırılıyorsun demesine rağmen inanmadım. Telefondaki kişi bana yanına polis kıyafetli birileri gelip, kendilerini polis olarak tanıtabilir inanma dedi.

Polisler geldiğinde onlara da inanmadım, polisler elimde telefonu alıp karşıdaki kişiyle görüşünce telefonu kapattılar. Halen şoktayım, kuyumcu şüphelenmese, polis müdahale etmeseydi bilezikleri 750 bin TL'ye bozdurup, parasını bana verdikleri numaraya gönderecektim. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

'TELEFONLA KONUŞARAK BİLEZİKLERİ UZATTI'

Kuyumcu Reşat Tekçe de telefondakilerin müşterisini ikna ettiğini, ancak polislerle birlikte uzun süre Şen'i ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Tekçe, "Ali Bey, telefonla konuşarak bilezikleri uzattı, paraya çevirmek istediğini söyledi. Bu esnada telefondaki kişilerin emniyet amiri dediğini duyunca şüphelendim. Ali Bey'e seni dolandırıyorlar dememe rağmen inanmayınca polise bilgi verdi. Polis kısa sürede geldi. Polis kimliklerini göstermelerine rağmen Ali Bey'i inandırmak için yarım saat dil döktüler. Polisler telefonu alıp karşıdaki kişiyle görüşünce telefon kapandı. Ali ağabey halen şoktaydı" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.