Altında tarihi dalgalanma
2026 yılına rekor seviyelerle başlayan altın fiyatları, yılın ilk aylarında sert bir düşüş yaşadı. Güvenli liman olarak görülen altında yaşanan bu hareket piyasalarda şaşkınlık yarattı.
Altının yükselmesi ABD'li dev şirketi iflasa sürükledi: Zararı dudak uçuklattı
Altın piyasasında yaşanan sert dalgalanma, sektörün en bilinen şirketlerinden birini iflasa sürükledi. Yaşanan süreç, yatırım dünyasında büyük yankı uyandırdı.Kaynak: Diğer
Altında tarihi dalgalanma
Düşüşün ardından yeniden yükseldi
Haftalar süren gerilemenin ardından ons altın yeniden yükselişe geçti. ABD'den gelen ekonomik verilerin etkisiyle fiyatlar yaklaşık yüzde 2,5 artarak 4 bin 175 dolara ulaştı.
Rekor seviyeler şirketi vurdu
Ocak ayında 5 bin 602 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın yatırımcıların yüzünü güldürürken, ABD merkezli Rosland Capital için büyük mali krizin başlangıcı oldu.
İflas süreci resmen başladı
Değerli maden yatırım şirketi Rosland Capital, artan mali yük nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulundu. Şirket aynı zamanda tasfiye sürecini de başlattığını açıkladı.
Borçlar 100 milyon dolara dayandı
Mahkeme belgelerine göre şirketin toplam borç ve yükümlülükleri 50 milyon ila 100 milyon dolar arasında değişiyor. Teminatsız alacakların ise yaklaşık 23,6 milyon dolar olduğu belirtildi.
Yanlış hesap büyük zarar getirdi
Şirket, altın fiyatları düşükken müşterilerden sipariş aldı. Teslimat zamanı geldiğinde ise fiyatların rekor seviyeye ulaşması nedeniyle ürünleri çok daha pahalıya almak zorunda kaldı ve ciddi zarar yazdı.
Komisyon yükü de arttı
İptal edilen ya da teslim edilemeyen siparişlere rağmen satış temsilcilerine komisyon ödemeye devam eden şirketin mali yapısı daha da bozuldu. Gelirleri de son yıllarda önemli ölçüde geriledi.
Siparişler teslim edilemedi
Artan maliyetler nedeniyle siparişlerini zamanında teslim edemeyen şirketin bilançosunda yaklaşık 49 milyon dolarlık yükümlülük oluştu. Geri alım taahhütleri de milyonlarca dolarlık ek borç yarattı.
24 milyon dolar zarar
Rosland Capital'in 2022-2025 dönemindeki toplam net zararının 24 milyon doların üzerine çıktığı açıklandı. Yönetim, alacaklıların zararını azaltmak için tasfiye kararının en doğru seçenek olduğunu savundu.
Tüm çalışanlar işten çıkarıldı
2008 yılında kurulan ve ABD'nin yanı sıra Londra, Paris ile Münih'te faaliyet gösteren şirket, iflas kararı sonrası çalışanlarının neredeyse tamamıyla yollarını ayırdı.
Kasası da boşaldı
Şirketin elinde artık değerli maden stoku bulunmadığı, banka hesaplarında ise yalnızca sınırlı miktarda nakit kaldığı ifade edildi.
Altın için beklenti sürüyor
Rosland Capital iflas etmiş olsa da piyasalarda altın için yükseliş beklentisi devam ediyor. UBS stratejistleri, güçlü talebin sürmesiyle birlikte yıl içinde altın fiyatlarının yeni rekor seviyeleri test edebileceğini öngörüyor.