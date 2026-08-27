Piyasalarda tarihi döngüler yeniden tartışmaya açılırken, Ekonomist Tuna Kaya geçmiş rallileri mercek altına alarak kıymetli madenler, borsa ve döviz cephesine ilişkin uzun vadeli öngörülerini paylaştı.
Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi (27 Ağustos 2026)
Ekonomist Tuna Kaya, altındaki tarihi döngülere dikkat çekerek beklenen seviyeleri açıkladı. Küresel parasal genişleme ve faiz beklentilerini değerlendiren Kaya; altın, gümüş ve Borsa İstanbul için kritik destek ve direnç seviyelerini sıraladı.Kaynak: Haber Merkezi
Altının geçmişteki üç büyük yükseliş evresine dikkat çeken Kaya, 1970 sonrasında yaşanan yüzde 500’lük artışın ardından 1980 yılında 100 dolar dip seviyesinden yüzde 750’ye yakın bir yükselişle 875 dolara ulaşıldığını hatırlattı. 1999 yılındaki 248 dolarlık dip seviyesinden başlayan bir diğer dalgada ise fiyatların yüzde 634 artarak 1.900 dolara çıktığını, ardından 1.000 dolar sınırına gerilediğini belirtti.
Geçmiş döngülerde ortalama yüzde 700’lük bir prim kaydedildiğini vurgulayan ekonomist, 1.000 dolar tabanı esas alındığında ons altının önümüzdeki süreçte 9.000 dolar bandına taşınabileceğini ifade etti. Kendi projeksiyonunu da aktaran Kaya, 2028 yılının son çeyreği itibarıyla altının 8.500 doların üzerine çıkma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu değerlendirdi.
PARA MUSLUKLARI AÇILIYOR: YÜKSEK FAİZE RAĞMEN ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Faizlerin yüksek seyretmesine rağmen altındaki güçlü duruşun nedenlerini açıklayan Tuna Kaya, piyasaların artık sadece faiz oranına değil, faizlerin neden bu kadar yüksek kaldığına odaklandığını belirtti.
Faizlerin düşürülememesinin önümüzdeki dönemde parasal genişlemenin kaçınılmaz olduğu fikrini fiyatladığını vurgulayan Kaya, ABD’nin Japonya adımı ve kendi tahvillerini geri alımıyla birlikte likidite musluklarının fiilen açıldığını ve para basım sürecinin devam edeceğini kaydetti.
ONS VE GRAM ALTINDA TAKİP EDİLECEK SEVİYELER
Ons altında 4.700 dolar direncinin ardından kar satışlarıyla bir miktar geri çekilme yaşandığını ifade eden Kaya, 4.500 dolar seviyesinin ana destek bölgesi olarak öne çıktığını belirtti.
4.600 dolar seviyesinin ara destek olarak takip edildiğini ve fiyatların 4.500 dolar altına düşmesinin beklenmediğini vurgulayan ekonomist, bu bölgeye ol olası sarkmaların yeni alım fırsatları sunacağını aktardı.
Altının 4.500 dolar üzerinde kalması durumunda ilk hedefin 5.000 dolar olacağını, aradaki direncin ise 4.750 dolar seviyesinde bulunduğunu ekledi. Gram altın cephesinde ise 7.000 TL seviyesinin ilk destek olduğunu hatırlatan Kaya, bu eşiğin üzerinde kalındığı sürece 8.000 TL hedefinin korunacağını söyledi.
GÜMÜŞ, PLATİN VE BAKIR PİYASASINDA SON DURUM
Gümüş tarafında 70 dolar direncinden dönüldüğünü belirten Kaya, 67,5 doların ara destek, 63 doların ise ana destek olarak izlendiğini ifade etti. Gümüşün 63 dolara gerilemesi durumunda bunun önemli bir alım fırsatı yaratacağını ve 72,5 dolar direncinin aşılmasıyla 90 ile 100 dolar bandının gündeme geleceğini kaydetti.
Gram gümüşte 96 TL destek, 115 TL direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Platin tarafında 1.800 dolar direncinin aşıldığını ve bu seviye üzerinde kalındığı sürece ilk hedefin 2.000 dolar olacağını belirten Kaya, bakırda ise 686 direncine takılındığını, olası düşüşlerde 656 seviyesindeki trend desteğinin takip edilmesi gerektiğini bildirdi. Ekonomist, bir yılı aşan uzun vadede bakırda 12 dolar beklentisini koruduğunu aktardı.
BORSA İSTANBUL: JEOPOLİTİK RİSKLER VE FAİZ İNDİRİMİ İVMESİ
Türkiye ekonomisi ve Borsa İstanbul cephesindeki gelişmeleri değerlendiren Kaya, ABD’nin İran ticaretini hedef alması sonucu yaşanabilecek olası bir doğalgaz tedarik sıkıntısının borsa ve genel ekonomi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Buna karşın, fiili faizlerin yüzde 40 seviyesinden yüzde 37 seviyesine gerilemesiyle başlayan faiz indirimi beklentisinin borsadaki yükselişi desteklediğini belirtti. BIST 100 endeksinde 14.350 seviyesinin ilk destek, 14.000 seviyesinin ise ana destek olduğunu ifade eden Kaya, 14.600 üzerindeki kalıcılığın yukarı yönlü harekete ivme kazandıracağını, dolar bazında ise 300 dolar desteği ile 312 dolar direncinin izlendiğini söyledi.
PORTFÖY YÖNETİMİNDE YÜZDE 25 NAKİT KURALI
Altın, gümüş ve Bitcoin’de uzun vadeli pozisyonların korunması gerektiğinin altını çizen Tuna Kaya, yaşanan kar satışlarının karşılanma durumunun kısa vadede belirleyici olacağını vurguladı. Kısa vadeli destek seviyelerine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan ekonomist, yatırımcılara portföylerinde her zaman yüzde 25 oranında nakit bulundurmaları tavsiyesinde bulundu. Bu nakit dengesinin ise yükseliş kaydeden enstrümanlardan kar satışı yapılarak sürekli olarak korunan bir likidite stratejisiyle sağlanması gerektiğini belirtti.