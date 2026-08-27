Altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya rakam verdi (27 Ağustos 2026)

GÜMÜŞ, PLATİN VE BAKIR PİYASASINDA SON DURUM

Gümüş tarafında 70 dolar direncinden dönüldüğünü belirten Kaya, 67,5 doların ara destek, 63 doların ise ana destek olarak izlendiğini ifade etti. Gümüşün 63 dolara gerilemesi durumunda bunun önemli bir alım fırsatı yaratacağını ve 72,5 dolar direncinin aşılmasıyla 90 ile 100 dolar bandının gündeme geleceğini kaydetti.

Gram gümüşte 96 TL destek, 115 TL direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Platin tarafında 1.800 dolar direncinin aşıldığını ve bu seviye üzerinde kalındığı sürece ilk hedefin 2.000 dolar olacağını belirten Kaya, bakırda ise 686 direncine takılındığını, olası düşüşlerde 656 seviyesindeki trend desteğinin takip edilmesi gerektiğini bildirdi. Ekonomist, bir yılı aşan uzun vadede bakırda 12 dolar beklentisini koruduğunu aktardı.