Altının tahtı sallanıyor mu: Gümüşte dikkat çeken atak

Gümüş fiyatlarında yükseliş eğilimi devam etti. Kitco’nun 19 Eylül 2026 tarihli verilerine göre gümüşün ons fiyatı 66,13 dolar seviyesine ulaştı.
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Gümüşün ons fiyatı 19 Eylül 2026 itibarıyla 66,13 dolara yükseldi. Son işlem gününde yüzde 1,60 değer kazanan gümüş, son bir yılda yüzde 58,44 yükseldi.Utku Beycan
Spot piyasada gümüşün alış fiyatı 66,13 dolar, satış fiyatı ise 66,38 dolar olarak kaydedildi. Gümüş, son işlem gününde 1,04 dolarlık artışla yüzde 1,60 değer kazandı.
Gün içerisinde gümüşün ons fiyatı en düşük 65,13 doları, en yüksek ise 67,46 doları gördü.
Ons fiyatındaki hareket, farklı ağırlık birimlerinde de karşılık buldu.
Bir gram gümüşün fiyatı 2,13 dolar olurken, 10 gram gümüş 21,26 dolar, bir kilogram gümüş ise 2 bin 126,03 dolar seviyesinde işlem gördü.
Kilogram bazında günlük yükseliş 33,08 dolar olarak gerçekleşti. Gün içinde kilogram fiyatı 2 bin 93,88 dolar ile 2 bin 168,89 dolar arasında değişti.
Gümüş fiyatındaki yükseliş farklı dönemlerde de devam etti. Son 3 günde yüzde 4,05, son 7 günde yüzde 2,73 değer kazandı.
Son 60 günlük dönemde yüzde 17,48 yükselen gümüşün bir yıllık getirisi yüzde 58,44 olarak hesaplandı.
Gümüşün 5 yıllık değer artışı yüzde 195,74, 10 yıllık yükselişi ise yüzde 244,32 oldu.
Gümüş fiyatındaki günlük hareketlerde reel faiz oranları, ABD doları ve yatırımcıların değerli metallere yönelik talebi etkili oluyor.
Gümüş piyasasının altına kıyasla daha küçük olması da fiyat hareketlerinin daha belirgin olmasına neden olabiliyor.
Aynı büyüklükteki yatırım akımlarının gümüş üzerinde daha yüksek oranlı değişimlere yol açabilmesi nedeniyle metal, hem yükseliş hem de düşüş dönemlerinde altına göre daha sert hareketler gösterebiliyor.
Gümüş piyasasında sanayi talebi de önemli bir yer tutuyor.
Yıllık gümüş talebinin yarısından fazlası sanayi sektöründen geliyor. Gümüş; güneş panelleri, elektronik ürünler, elektrikli araçlar ve tıbbi uygulamalar gibi farklı alanlarda kullanılıyor.
Bu nedenle gümüş fiyatları yalnızca para politikaları ve yatırımcı talebinden değil, üretim döngüsü ile enerji dönüşümündeki gelişmelerden de etkileniyor.
Gümüş arzının önemli bir bölümü, doğrudan gümüş madenciliğinden değil; bakır, kurşun, çinko ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor.
Bu durum, gümüş fiyatındaki artışın üretimin aynı hızda artırılacağı anlamına gelmemesine yol açıyor.
Kitco, talebin arzı aştığı dönemlerde bu yapının piyasadaki açığın daha uzun süre devam etmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor.
Külçe ve madeni para yatırımlarının yanı sıra gümüş destekli ETF'lere yönelik talep de fiyat hareketlerinde etkili oluyor.
Piyasanın görece küçük olması, yatırımcı ilgisindeki değişimlerin fiyatlarda daha keskin hareketler oluşturabilmesine zemin hazırlıyor.
19 Eylül 2026 itibarıyla altın-gümüş oranı 66,2 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, bir ons altının yaklaşık 66,2 ons gümüşe denk geldiğini gösteriyor.
Altın-gümüş oranındaki düşüş, gümüşün altına kıyasla değer kazandığına; orandaki yükseliş ise altının gümüşe göre daha güçlü performans gösterdiğine işaret ediyor.
Gümüşün dolar bazında tüm zamanların en yüksek seviyesi 29 Ocak 2026'da kaydedildi. Gümüş, söz konusu tarihte ons başına 121,67 dolara kadar yükseldi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.