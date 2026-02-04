Piyasalar hafta ortasında yine çok hareketli. Doların değer kaybetmesi ile artan risk iştahı, ABD ile İran arasında yaşanan gelişmeler ve FED’in faiz indirimi beklentisi altın ve gümüş fiyatlarının dünkü yükselişi devam ettirmesinin önünü açtı.

Altının ons fiyatı, yüzde 2,78 değer kazanarak 5 bin 80 doları görerek yeniden kritik seviyenin üstüne çıktı. Analistler; ons fiyatında 50 günlük ortalamanın da konumlandığı 4.500 dolar desteğinin korunduğunu belirterek, yukarı ise 5.200 doların ilk önemli direnç olarak öne çıkabileceği yorumunda bulunuyor.

Kapalıçarşı’da gram altın ise yüzde 2,42 değer kazanarak 7 bin 648 liradan satılıyor. Çeyrek altın yüzde 2,43 yükselerek 12 bin 553 liradan işlem görürken tam altın ise 50 bin 68 liradan satılıyor.

Gram fiyatında spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki makasın açılması da dikkatlerden kaçmadı. 1 kilo altında iki piyasa arasındaki fark, yaklaşık 12 bin 500 dolar olarak gerçekleşiyor. Bu fark, son yılların da en yüksek farkı olarak öne çıktı.

Fiziki talepte yaşanan artışa karşılık piyasaya yeterince hurda gelmemesinin, farkın bu kadar açılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE

Altındaki yükselişin yanı sıra gümüş de değer kazanıyor. Gümüşün ons fiyatı yüzde 3,17 değer kazanarak 87,78 dolara geldi. Gümüşün gram fiyatı ise yüzde 3,15 artışla 122,58 liradan satılıyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Piyasalar döviz kurlarında da güne yükselişle başladı. Dolar yüzde 0,09 artışla 43,53 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,18 oranında değer kazanarak 51,55 lira seviyesinde yer alıyor.